Текст на сайте

Надо проверить на ошибки английскую документацию http://svg.readthedocs.org/en/english-docs/ (или https://media.readthedocs.org/pdf/svg/english-docs/svg.pdf) Особой литературности там нет и не надо, просто чтобы ошибки глаза не резали. Исходный формат - wiki-like разметка (RST), но редактировать можно в любом виде, чтобы только были ...