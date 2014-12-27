Текст на сайте

Редактирование и КорректураЗакрыт34 заявки288 просмотров
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на сайте присутствуют около 2000 новостей, текст скопирован с других источников. нужно изменить текст без потери смысла, чтоб он был уникален. интересует цена вопроса, так что сразу пишите ориентировочную цену ваших услуг.

9 лет назад
nikolaynabatov
Николай 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад