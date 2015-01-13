Нужно отформатировать текст в разделах сайта

$8
Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок264 просмотра
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Есть сайт http://luberstamp.olegfox.com. На нем требуется все красиво отформатировать:

1) Шрифт везде должен быть Arial

2) Размер шрифта 16px

3) Заголовки жирным шрифтом и прописными буквами

4) Таблицы нужно тоже сделать красиво

5) Таблицы, которые в картинках нужно переделать в обычные таблицы

6) Все картинки, которые без обтекания, должны быть по центру

Доступ к админ панели есть.

Оплата 500 рублей. Срок 1-2 дня.

9 лет назад
olegfox1991
Олег 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
catharinaLEV
Екатерина 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Работа была выполнена на отлично. Все точно в срок. Все пожелания были учтены. Рекомендую.
Чёткая постановка задачи, моментальнейшая оплата, приятное общение. Рекомендую всем Олега как отличного заказчика по всем критериям.