Заполнить таблицу

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок204 просмотра
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Простейшая задача.

Надо заполнить таблицу (прилагаю к письму).

Суть: выписать все товары с сайта http://vladbad.ru (название - ссылка - цена).

P.S. Цену попрошу не загибать. Задача действительно простая, но в связи с загруженностью я не могу найти время.

9 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DSG
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Все сделано быстро и без лишних вопросов.
Хороший заказчик, побольше бы таких :)