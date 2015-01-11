Добрый день. Требуется провести аудит и редактирование текста на сайте make.travel. Всего более 300 статей. На текущий момент многие статьи не нравятся пользователям и это видно из статистики. Нужен человек который вдохнет больше жизни в наш проект ...
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Простейшая задача.
Надо заполнить таблицу (прилагаю к письму).
Суть: выписать все товары с сайта http://vladbad.ru (название - ссылка - цена).
P.S. Цену попрошу не загибать. Задача действительно простая, но в связи с загруженностью я не могу найти время.
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