Редактор в проект об отдыхе и развлечениях

Редактирование и КорректураЗакрыт183 заявки2303 просмотра
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Примем в дружную команду редакции интернет-проекта о свободном времени, отдыхе и развлечениях Пятница.ком (pyatnizza.com) ответственного, внимательного к деталям, граматически подкованого, увлечённого, педантичного, аккуратного, пунктуального, весёлого и жизнерадостного редактора.

Что нужно делать:

* проверка текстов на наличие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок, описок

* проверка уникальности написанных материалов (с помощью сервисов «content-watch.ru», «Адвего Плагиатус», «Etext Антиплагиат», «Текст.ру»)

* коррекция типографики (например, с помощью он-лайн инструмента http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/)

* подготовка иллюстраций к материалам по заданным правилам (подбор и обрезка фото по формату, создание коллажей, работа с цветом)

* составление/коррекция релевантных заголовков, подзаголовков

* публикация подготовленных редакционных материалов

* расшифровка аудиозаписей

* подбор и публикация анонсов интересных мероприятий

* перепосты части материалов в группах в социальных сетях

* наполнение каталога мест

* подготовка баннеров

* работа с входящей почтой

* работа с фотоотчётами (просмотр, наложение логотипа, публикация на сайте)

Желаемые качества:

* активное участие в жизни проекта

* инициативность

* ответственность

* аккуратность

* пунктуальность

* внимательность к деталям

* корректность и вежливость в переписке с внешними партнерами

Предполагаемый объем работы – 2-3 часа в день.

Просьба в заявке указывать желаемое вознаграждение за месяц.

9 лет назад
pyatnizza
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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