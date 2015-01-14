Редактор в проект об отдыхе и развлечениях

Требуется человек для проверки\редактуры текстов мед. тематики на постоянное сотрудничество. Тексты на выходе должны хорошо читаться, быть грамотными (пунктуация, грамматика, стилистика). С утвержденной кандидатурой будем работать в сторону расширения функционала, в виде работы с авторами (раздача ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Примем в дружную команду редакции интернет-проекта о свободном времени, отдыхе и развлечениях Пятница.ком (pyatnizza.com) ответственного, внимательного к деталям, граматически подкованого, увлечённого, педантичного, аккуратного, пунктуального, весёлого и жизнерадостного редактора.
Что нужно делать:
* проверка текстов на наличие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок, описок
* проверка уникальности написанных материалов (с помощью сервисов «content-watch.ru», «Адвего Плагиатус», «Etext Антиплагиат», «Текст.ру»)
* коррекция типографики (например, с помощью он-лайн инструмента http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/)
* подготовка иллюстраций к материалам по заданным правилам (подбор и обрезка фото по формату, создание коллажей, работа с цветом)
* составление/коррекция релевантных заголовков, подзаголовков
* публикация подготовленных редакционных материалов
* расшифровка аудиозаписей
* подбор и публикация анонсов интересных мероприятий
* перепосты части материалов в группах в социальных сетях
* наполнение каталога мест
* подготовка баннеров
* работа с входящей почтой
* работа с фотоотчётами (просмотр, наложение логотипа, публикация на сайте)
Желаемые качества:
* активное участие в жизни проекта
* инициативность
* ответственность
* аккуратность
* пунктуальность
* внимательность к деталям
* корректность и вежливость в переписке с внешними партнерами
Предполагаемый объем работы – 2-3 часа в день.
Просьба в заявке указывать желаемое вознаграждение за месяц.
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