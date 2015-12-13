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- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт8 лет назад
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нужна помощь в написании отзывов на следующих страничках: [url=http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container]http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container О стоматологии в целом, современное оборудование, готовят напитки если ожидание более 5 мин., чистенько, персонал отзывчивый улыбающийся и т.п. [/url]http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/101553-derenskaya/#rates Коронки, протезы, и.т.п. безболезненно , отзывчиво [url=http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/12032-stroev/]http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/12032-stroev/[/url] Желательно написать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нужна помощь в написании отзывов на следующих страничках: [url=http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container]http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container О стоматологии в целом, современное оборудование, готовят напитки если ожидание более 5 мин., чистенько, персонал отзывчивый улыбающийся и т.п. [/url]http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/101553-derenskaya/#rates Коронки, протезы, и.т.п. безболезненно , отзывчиво http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/12032-stroev/ Желательно написать ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $4
Добрый день! Нужна помощь в написании отзывов на данном сайте: http://prodoctorov.ru/krasnodar/ Оплата - 300руб. за каждый опубликованный отзыв. Требуется написание не менее 5 отзывов в неделю. Спасибо, надеюсь на взаимно выгодное сотрудничество.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен8 лет назад