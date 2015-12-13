dentis23

Ольга Токарева dentis23

 
39 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание отзывов

    Добрый день! Нужна помощь в написании отзывов на данном сайте: [url=http://prodoctorov.ru/krasnodar/]http://prodoctorov.ru/krasnodar/[/url] Оплата - 300руб. за каждый опубликованный отзыв. Требуется написание не менее 5 отзывов в неделю. Спасибо, надеюсь на взаимно выгодное сотрудничество.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание отзывов на сайте

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нужна помощь в написании отзывов на следующих страничках: [url=http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container]http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container  О стоматологии в целом, современное оборудование, готовят напитки если ожидание более 5 мин., чистенько, персонал отзывчивый улыбающийся и т.п. [/url]http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/101553-derenskaya/#rates Коронки, протезы, и.т.п. безболезненно , отзывчиво [url=http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/12032-stroev/]http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/12032-stroev/[/url] Желательно написать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание отзывов на сайте

    $3

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нужна помощь в написании отзывов на следующих страничках: [url=http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container]http://prodoctorov.ru/krasnodar/lpu/21256-dentis/#newrate_tab_container  О стоматологии в целом, современное оборудование, готовят напитки если ожидание более 5 мин., чистенько, персонал отзывчивый улыбающийся и т.п. [/url]http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/101553-derenskaya/#rates Коронки, протезы, и.т.п. безболезненно , отзывчиво http://prodoctorov.ru/krasnodar/vrach/12032-stroev/ Желательно написать ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание отзывов!

    $4

    Добрый день! Нужна помощь в написании отзывов на данном сайте: http://prodoctorov.ru/krasnodar/ Оплата - 300руб. за каждый опубликованный отзыв. Требуется написание не менее 5 отзывов в неделю. Спасибо, надеюсь на взаимно выгодное сотрудничество.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
makslen
Леонид 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Написание отзывов!
Было приятно поработать с Ольгой
Справился с достаточно сложным проектом. Человек слова, сделал работу быстро, качественно. Приятно было работать, когда возникнет следующий заказ не раздумывая обращусь к Леониду. Рекомендую!
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HoloNatalia
Наталья 
46 летГреция
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Написание отзывов на сайте
Уважительное отношение к исполнителю. Достойная оплата. Ольга - человек крайне честный, заслуживающий доверия. Любой, кому выпадет удача сотрудничать с ней, сможет в этом убедиться.
Спасибо огромное, Наталья за работу.Всем рекомендую, как профессионала.Грамотный, начитанный человек. Пишет красивые отзывы. Работать с ней легко и приятно!
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Bolart161
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Написание отзывов на сайте
Ольга, замечательный работодатель. Понятно поставленная задача и оплата в срок. Рекомендую!
Хорошо справился с работой, без лишних слов, понятливый. Рекомендую для сотрудничества!
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