HoloNatalia

Переводы(греческий-русский, русский-греческий, греческий-украинский, русский-украинский), копирайтинг.
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
8 лет назад
Спасибо огромное, Наталья за работу.Всем рекомендую, как профессионала.Грамотный, начитанный человек. Пишет красивые отзывы. Работать с ней легко и приятно!
Ответный отзыв
Уважительное отношение к исполнителю. Достойная оплата. Ольга - человек крайне честный, заслуживающий доверия. Любой, кому выпадет удача сотрудничать с ней, сможет в этом убедиться.