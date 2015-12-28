HoloNatalia

Наталья HoloNatalia

 
46 летГреция/Афины
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Переводы(греческий-русский, русский-греческий, греческий-украинский, русский-украинский), копирайтинг.    

ПИШИТЕ на почту [email protected]

Отзывы заказчиков
dentis23
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Написание отзывов на сайте
Спасибо огромное, Наталья за работу.Всем рекомендую, как профессионала.Грамотный, начитанный человек. Пишет красивые отзывы. Работать с ней легко и приятно!
Уважительное отношение к исполнителю. Достойная оплата. Ольга - человек крайне честный, заслуживающий доверия. Любой, кому выпадет удача сотрудничать с ней, сможет в этом убедиться.
Ответный отзыв