Нужно сделать 3 интернет-магазина на ImageCMS или подобный движок. Шаблон будет один немного изменяться. Потом будет еще 2-3 таких же магазина. Жду ваших адекватных предложений. Пишите цену за 3 магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнение интернет магазина, построенного на связке Joomla2.5+JBzoo товаром.
сайт www.светодиоды-выборг.рф. Объем работы -добавление продукции 11ти брендов в каждом 250-350 товаров.
Прайсы все разноколиберные, во многих отсутствуют обязательные параметры продукции, соответственно их нужно будет взять либо из каталогов - либо с сайтов с аналогичной продукцией
Присутствуют прайсы, пакеты изображений, удобный интерфейс загрузки
Интересуют цена и сроки
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