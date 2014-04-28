Перенос virtuemart + доработка поиска

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки113 просмотров
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Интернет-магазин (joomla 1.5 + virtuemart 1.1.6) перенести на joomla 2.5 + virtuemart 2. (в каталоге более 2000 товаров)

Сделать поиск как на stitch.su

Пишите Вашу цену и срок, за который сделаете.

Оплачиваю только по факту (безопасной сделкой), тк уже столкулась с невыполнением обязательств после получения предоплаты

Virtuemart
10 лет назад
LunaMuna
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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