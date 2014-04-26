Сделать интернет-магазин

Добрый день. 1. Нужно прикрутить корзину на сайт (движок WordPress). Хотелось бы, чтобы примерно как тут было: http://www.kupi-keratin.ru/ просто и функционально. 2. Прикрутить платёжную систему. Робокассу, например. Если есть примеры того что делали - присылайте. Пишете цену ...