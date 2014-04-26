Небольшая доработка сайта

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок203 просмотра
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Larosa.com.ua самописная cms

Изменить шрифты по всему сайту (на современные) например как makeup.com.ua

Добавить на страницу товара Alt, h1 = наименованию товара (уже прописан title картинки и страницы равный наименованию товара), h1 не должен выделяться из общего текста

В описании товара хочу расставлять h2 самостоятельно, прописать стили что-бы не выделялся

В админчасти в карточке товара создать два поля для заполнения keywords, discription

Немного изменить в header, элементы местами поменять, увеличить, изменить вид

Заменить на главной странице стрелки

Изменить на главной странице растояние между словом скидки и товаром , новинки, топтовары

10 лет назад
lazarenko_aa
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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