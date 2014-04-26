Настроить VirtueMart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки123 просмотра
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На сайте http://toros-holod.ru необходимо настроить VirtueMart. Настроить меню (5 категорий товара), карточки товара, изображения и т.д. Жду предложений по цене и срокам.

Virtuemart
10 лет назад
MAXSIM77
Максим 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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