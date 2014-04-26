Настроить VirtueMart

Приветствую Есть сайт http://kupile.bget.ru 1) Слева http://kupile.bget.ru/catalog/new_balance есть ползунок цены, нужно чтобы он работал фильтруя товары при перемещении ползунка 2) В товарах есть кнопка сравнение, но она не работает, нужно чтобы была возможность сравнения товаров