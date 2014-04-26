Сравнение товаров и фильтр

Требуется натянуть верстку интернет магазина и сделать программирование сайта на Битрикс, лицензия Малый бизнес. Срок исполнения программирования 7-10 дней. (обсуждаются) Требования к исполнителю. 1. Хорошее знание битрикс 2. Портфолио с быстрыми интернет-магазинами на битриксе 3. Наличие связи по скайп в ...
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Приветствую
Есть сайт http://kupile.bget.ru
1) Слева http://kupile.bget.ru/catalog/new_balance есть ползунок цены, нужно чтобы он работал фильтруя товары при перемещении ползунка
2) В товарах есть кнопка сравнение, но она не работает, нужно чтобы была возможность сравнения товаров
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