Настройка ocstore

Есть магазин на битриксе, требуется доработка. Подробности в скайпе. Есть тз. СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ!!!! 1)доработка разделов, 2)доработка каталога товаров, наполнение , поля , всего 1500 позиций (сейчас есть 600) 3)доработка личного кабинета клиента 4) услуги различных технологий по продвижению, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры. Есть задачи:
1) Обновить ocstore до 1.5.5.1.1 и установить шаблон.
2) Поставить меню на главной как здесь справа (ссылками) http://lanister1.аквилон.com
3) На второстепенных страницах сделать такое же меню, только свернутое, а чтобы при наведении раскрывалось + ползунок по ценам.
4) Возможны еще пара мелочей.
Буду признателен. Пожалуйста пишите цену
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