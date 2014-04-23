Настройка ocstore

Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры. Есть задачи:

1) Обновить ocstore до 1.5.5.1.1 и установить шаблон.

2) Поставить меню на главной как здесь справа (ссылками) http://lanister1.аквилон.com

3) На второстепенных страницах сделать такое же меню, только свернутое, а чтобы при наведении раскрывалось + ползунок по ценам.

4) Возможны еще пара мелочей.

Буду признателен. Пожалуйста пишите цену