Написать парсер на WP

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки237 просмотров
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Требуется написать парсер на ВП для импорта товаров с сайта http://ae.nextdirect.com/en . Все подробности обсуждаю в скайпе. Предлагайте цены и сроки!

10 лет назад
pro1soft
Сергей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад