Написать парсер на WP

Есть магазин на битриксе, требуется доработка. Подробности в скайпе. Есть тз. СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ!!!! 1)доработка разделов, 2)доработка каталога товаров, наполнение , поля , всего 1500 позиций (сейчас есть 600) 3)доработка личного кабинета клиента 4) услуги различных технологий по продвижению, ...
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Требуется написать парсер на ВП для импорта товаров с сайта http://ae.nextdirect.com/en . Все подробности обсуждаю в скайпе. Предлагайте цены и сроки!
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