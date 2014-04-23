Написать парсер на WP

Необходимо доработать дизайн страниц и функционал интернет-магазина на Magento. Или сделать интернет-магазин на другой системе управления. Дизайн каждой из страниц подготовлен и сохранен в архиве к проекту. Надо добавить возможность оплаты Яндекс деньгами, Webmoney. А также предложить варианты реализации ...