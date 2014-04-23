Устранить ошибку в выводе категорий на сайте

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка155 просмотров
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Сайт на Open Cart. Не понятно из за чего стали не корректно выводится категории. Нужно восстановить исправную работу сайта.

10 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Второй раз обращаюсь к этому человеку, Александр показал себя только с лучшей стороны. Доволен работой.
Спасибо Алексею за очередной интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества по другим проектам. Мои наилучшие рекомендации!
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