Vamshop - поддомен в зависим.от региона посетителя

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка136 просмотров
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Необходима небольшая доработка:

Для ИМ на базе VAMSHOP определить регион посетителя при заходе на основной (и любой) домен, и с подтверждением пользователем перекинуть его на соответствующий региональный поддомен и переключение вручную пользователем. т.е. по принципу сайта mvideo.ru

10 лет назад
aaviktorov
Александр 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$75
2 дня
Все было выполнено оперативно и отлично. Я остался доволен. Большое спасибо
Очень положительный заказчик с четкими задачами, оперативными ответами на возникающие нюансы! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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