Настроить и русифицировать магазин на Presta

1. Перевести все элементы на русский язык, сейчас то там, то тут выходят фрагменты на английском

2. Исправить ошибку, когда при выборе модели товара из выпадающего списка, не меняется стоимость. Получается, что человек выбирает более дорогой товар, но видит это только в корзине при оформлении покупки.

3. В меню справа необходимо добавить визуализацию, которая бы объясняла посетителю, как сгруппированы пункты. Например, если нажать на + в пункте "Отопление", список убежит вниз, но не будет понятно, что же относится к отоплению, а что нет.

4. Добавить и настроить ЧПУ

5. Доработать страницу оформления заказа:

- убрать лишние поля (страна, индекс, предложения регистрации и подписки на рассылку)

- убрать обязательную галку о согласии с условиями покупки

- убрать подтверждение на второй странице

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