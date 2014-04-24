Разработка и изготовление нового магазина

Есть интернет магазин ( готовый и полностью рабочий ) написан на старой Joomla

Задача перенести или заново сделать на современном движке типа Opencart основной сайт и обязательно разработки мобильной версии сайта !

При этом сохранить основной принцип работы с магазином (это обновление с файла CSV с самописной программы! и привязка запчастей к авто). вот сайт renoshka.com.ua

Краткое ТЗ

- Очень желательно обновить дизайн

- переделка основного сайта на новый движок

- мобильная версия сайта ( телефон, планшет )

- регистрация клиентов с системой баллов ( индивидуальные скидки и цены на сайте )

- всплывающая корзина

более подробное ТЗ при общении ( желательно Украина, для простоты связи и общения )