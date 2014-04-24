Корректировка шаблона интернет магазина OpenCart

Добавление информации в шапку шаблона. (Телефон, режим работы, кнопку "заказать звонок", кнопки соц сетей и возможно еще один логотип)

Изменение структуры меню: изначально модуль "категории" находится в верхнем меню, нужно чтобы он был слева, но не в том виде, в котором он стандартно там выглядит, а сделать его таким же, как например модуль "Бренды" или "Аккаунт".

Надо чтобы в верхнем меню вместо "Категории" находилось "Главная", "Акции", "Каталог", "Галерея", "Контакты" и т. д.

Убрать лишние элементы из футера

Элементы модуля аккаунт (оформление заказа, моя инфа и т.д. убрать из верхнего меню)

Упростить регистрацию пользователя

Упростить оформление заказа

Добавить кнопку "Быстрый заказ" на странице с товаром

Возможность добавлять текст справа от фотографии товара на странице с товаром

Возможны дополнительные задания в процессе работы :)