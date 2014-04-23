Доработать интернет магазин на DRUPAL

$500
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки280 просмотров
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Интернет магазин на Drupal,основа готова,ссылка в приложении

В приложении ТЗ,то что необходимо доделать : Сейчас там реализована регистрация и покупка !

Жду Ваших предложений ! Нужен специалист по Друпал,кто сможет реализовать все эти вещи !

Drupal
10 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)