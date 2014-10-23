Интернет-магазин на OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок203 просмотра
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Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин на OpenCart. Желательно с версткой. ТЗ и дизайн в приложении.

Очень важны сроки.

Важно! В личку и по контактам не писать. Все предложения пишите в проект. Заявки скрыты.

OpenCart
10 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$350
7 дней
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