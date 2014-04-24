Есть магазин на битриксе, требуется доработка. Подробности в скайпе. Есть тз. СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ!!!! 1)доработка разделов, 2)доработка каталога товаров, наполнение , поля , всего 1500 позиций (сейчас есть 600) 3)доработка личного кабинета клиента 4) услуги различных технологий по продвижению, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется натянуть верстку интернет магазина и сделать программирование сайта на Битрикс, лицензия Малый бизнес.
Срок исполнения программирования 7-10 дней. (обсуждаются)
Требования к исполнителю.
1. Хорошее знание битрикс
2. Портфолио с быстрыми интернет-магазинами на битриксе
3. Наличие связи по скайп в течении выполнения проекта
4. Строгое соблюдение сроков
Наполнение сайта, до 20 страниц, настройка редиректов.
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