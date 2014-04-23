Переделать шаблон Shopify под insales полностью. (Добавить блоки из темы shopify в insales также необходимо)

Работа считается выполненной, если открываем live demo preview темы shopify и мой сайт вида 123.myinsales.ru и там все одинаково хорошо работает (а менюшки переведены на русский, только те менюшки, для перевода которых придется кодить).

Цена 5000 рублей.