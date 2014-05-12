Управление заявками

Есть посадочные страницы avtomag.in.ua\all и несколько аналогичных. Сейчас заявки приходят на почту, нужна система для управления заявками. Основные возможности: отображение, фильтрация заявок, несколько менеджеров или пользователей, которые могут их обрабатывать.

Принцип работы: приходит заявка, видно с какой страницы она пришла, но информации по заявке не видно, когда менеджер открывает заявку ей автоматически присваивается этот менеджер, у заявки есть несколько статусов (например, принято, в работе, отказ, обработано, заказано и т.п.). Менеджер может закрыть заявку присвоив ей определенный статус и указав некоторую дополнительную информацию: город и т.п.

Возможно есть какие-то готовые решения.