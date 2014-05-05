Сопровождение и продвижение группы в контакте

$65
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок157 просмотров
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http://vk.com/tortispb - нужна поддержка (лайки репостинги и т.п) полный пакет что бы начали клиенты обращаться.

Добавить людей в группу только с Питера.

10 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад