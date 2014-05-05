Продвижение в соц. сетях, кросспостинг и т.д.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок186 просмотров
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Необходимо продвижение сайта детской одежды в соц. сетях (Вконтакте, Фейсбук, Твиттер) с начальной публикацией постов и накруткой подписчиков и лайков. Кросспостинг (Вконстакnt, Фейсбук, Твиттер - бесплатный в одноклассниках и google.Ссылка на сайт : www.pooha.ru

10 лет назад
Andriyanova_E
Эльвира 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад