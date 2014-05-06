Продвижение групп ВК, ТВ

Нужно продвижение групп Вконтакте, Фейсбук, Триттер, Инстаграм на туристическую тематику – отдых в Италии.

Критерии – Страна, Возраст.

Группы уже созданы, наполнять и сопровождать группы не нужно (человек есть)

Нужно только продвижение – планомерное ежедневное привлечение по 30 живых пользователей в каждую группу.

Примеры продвигаемых групп и гарантия на бан и отсутствие офферов обязательны!

Цену, сроки, условия указывайте в проекте.