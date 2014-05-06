Продвижение групп ВК, ТВ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт18 заявок315 просмотров
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Нужно продвижение групп Вконтакте, Фейсбук, Триттер, Инстаграм на туристическую тематику – отдых в Италии.

Критерии – Страна, Возраст.

Группы уже созданы, наполнять и сопровождать группы не нужно (человек есть)

Нужно только продвижение – планомерное ежедневное привлечение по 30 живых пользователей в каждую группу.

Примеры продвигаемых групп и гарантия на бан и отсутствие офферов обязательны!

Цену, сроки, условия указывайте в проекте.

10 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)