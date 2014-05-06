Требуется качественный трафик

Нашему интернет магазину требуется дополнительный качественный трафик.

Качественный – значит, не хуже, чем есть сейчас.

Сейчас мы имеем (при расчете с 1 января 2014 года) в среднем 1 заказ на 44.7 уникальных посетителя.

В принципе, для нас будет приемлем 1 заказ на 100 посетителей, при условии, что стоимость одного посетителя не будет дороже 3 руб.

Источники трафика – на ваш выбор.

Готовы работать в рамках партнерской программы по модели CPA.

Ждем ваши предложения.

Готовы рассмотреть любые разумные предложения.