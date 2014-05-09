Группа для пиццерии

Первый раз работаю с Лилианой. Боялся, что исполнитель не вложится в сроки в связи с объемом работы. Лилиана прекрасно справилась, понимает желание клиента с полуслова, почти ничего не пришлось уточнять. Групы получились очень красивые и "апетитные". Мне было очень приятно общаться и работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!