Небольшая PR-компания

Нужно продвижение групп Вконтакте, Фейсбук, Триттер, Инстаграм на туристическую тематику – отдых в Италии. Критерии – Страна, Возраст. Группы уже созданы, наполнять и сопровождать группы не нужно (человек есть) Нужно только продвижение – планомерное ежедневное привлечение по ...
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Здравствуйте!
Требуется провести небольшую PR-компанию по соц. сетям и форумам, примерно в соотношении 30/70.
Нужно скрыто рекламировать мини-отель по тематическим форумам и группам соц сетей.
Жду предложений.
Просьба указывать стоимость в у.е. = 30 р.
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