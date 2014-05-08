Организация рекламной кампании в соц. сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок198 просмотров
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Приглашаем профессионала, имеющего опыт настройки рекламных кампаний (таргетирование США и Канада)

1. на Facebook и В Контакте.

2. на YouTube

3. Контекст-медийных на Google

Цель: Привлечение покупателей в наш магазин в НЙ с помощью видео роликов, демонстрирующихся на интернете.

Преимущества имеют люди с аналитическим складом ума, которые в состоянии предлагать различные сценарии рекламы.

10 лет назад
Flamant
Борис 
60 летКанада
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
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