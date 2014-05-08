Разместить объявление на форумах и досках

Нашему интернет магазину требуется дополнительный качественный трафик. Качественный – значит, не хуже, чем есть сейчас. Сейчас мы имеем (при расчете с 1 января 2014 года) в среднем 1 заказ на 44.7 уникальных посетителя. В принципе, для нас будет ...