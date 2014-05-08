Разместить объявление на форумах и досках

Нужно продвижение групп Вконтакте, Фейсбук, Триттер, Инстаграм на туристическую тематику – отдых в Италии. Критерии – Страна, Возраст. Группы уже созданы, наполнять и сопровождать группы не нужно (человек есть) Нужно только продвижение – планомерное ежедневное привлечение по ...
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Необходимо разместить объявление о тренинге "Счастливая и успешная жизнь" на форумах и досках объявлений. В предложениях указывайте что конкретно вы предлагаете и стоимость.
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