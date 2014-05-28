Администратор групп в соц. сетях

Требуется специалист для администрирование групп в соц. сетях на постоянной основе.

Приветствуются ваши предложения по продвижению.

Есть четкий портрет целевой аудитории - не нужно "просто продвигать".

В качестве клиентов не интересуют "все", нужны только те, которые вписываются в портрет потенциального клиента.

Детали и подробности при личном контакте по скайпу. Пишите в чат, я запрошу авторизацию со ссылкой на проект.

Оплата 2 раза в месяц предпочтительно на QIWI или по договоренности.

Уважаемые специалисты!

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену. С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.