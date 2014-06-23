Разместить ссылки\посты на тематических ресурсах.

Есть android игра и промо сайт (http://dimlix.com, который ведет на скачивание этой игры).

Необходимо на тематических формуах\страницах\альтернативных маркетах разместить короткий пост об игре (и сам apk файл, если позволяет ресурс) о продукте. Работа с зарубежными ресурсами приветствуется (англ и\или любой другой язык).

Цель - увеличить аудиторию (не обязательно, скачиванием через google play, запуск со сторонних ресурсов тоже подходит).

В заявке, пожалуйста, указывайте что именно и за какую сумму вы готовы делать.