Ведение группы в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно постить на тематику лазерной хирургии в группу ежедневно минимум по 3 поста, в основном с картинками.

Цель: Продвижение услуг клиники лазерной хирургии.

Как мы планируем достижение цели:

1. Вы постите ежедневно интересный контент,

2. Мы даем таргетинг, но на корпоративный сайт (Так конверсия больше).

3. Раз в неделю делаем пост с акцией по услугам клиники и разносим по посещаемым сообществам и группам.

На вас лежит ответственность за интересный и содержательный контент по тематике.

Находите контент, какие-нибудь free картинки сопроводительные и постите 3 раза в день.

Если есть еще какие-нибудь дельные предложение, готов выслушать. Накрутку пользователей, лайков не предлагать.

10 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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