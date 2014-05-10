Ведение группы в Facebook

Нужно постить на тематику лазерной хирургии в группу ежедневно минимум по 3 поста, в основном с картинками.

Цель: Продвижение услуг клиники лазерной хирургии.

Как мы планируем достижение цели:

1. Вы постите ежедневно интересный контент,

2. Мы даем таргетинг, но на корпоративный сайт (Так конверсия больше).

3. Раз в неделю делаем пост с акцией по услугам клиники и разносим по посещаемым сообществам и группам.

На вас лежит ответственность за интересный и содержательный контент по тематике.

Находите контент, какие-нибудь free картинки сопроводительные и постите 3 раза в день.

Если есть еще какие-нибудь дельные предложение, готов выслушать. Накрутку пользователей, лайков не предлагать.