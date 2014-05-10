SMM менеджер на 2 проекта.

Ищу человека на 2 серьезных проекта.

Один по красоте, другой по туризму. Вовлеченность полная, часов на 6 в день.

С Вас - примеры успешных кейсов, прочитанные книги, посещенные вебинары, семинары. В общем, "увесистое" резюме.

Соискателям из Питера - особые условия.