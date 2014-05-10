Нужны участники группы VK

Есть android игра и промо сайт (http://dimlix.com, который ведет на скачивание этой игры). Необходимо на тематических формуах\страницах\альтернативных маркетах разместить короткий пост об игре (и сам apk файл, если позволяет ресурс) о продукте. Работа с зарубежными ресурсами ...
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Регион СПб
Нужны только реальные живые люди.
Специализация-помощь студентам. курсовые.дипломы. рефераты.
Прошу в предложении указывать цену .
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