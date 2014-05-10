SMM для производителя сладостей

Всем привет!

Мы компания, которая производит сладости в Москве, по своей оригинальной рецептуре.

Есть точки продаж.

Нам надо SMM.

В частности - интересные посты, общение с аудиторией, наращивание аудитории и популяризация нас.

Бюдежт у нас не очень большой. Рассмотрим все варианты.

Нас интересуют следующие социальные сети:

- Вконтакте

- Фейсбук

- Инстаграм

- Твиттер

- Одноклассники

- Гугл Плюс

- Форумы

соцсети перечисленны в порядке важности для нас.

Если вы хорошо занимаетесь только одной или несколькими соцсетями - вы тоже нам интересны.

Выслушаем все предложения.

Но от вас обязательно нужна конкретика:

- стоимость услуг,

- что в них в входит, желательно подробно,

- по возможности ваше портфолио в подобной тематике или просто наиболее успешные проекты.