SMM для производителя сладостей

Дизайн аватарки , вытянутой вниз с оригинальным дизайном мотивирующим на вступление в группу , оригинальный дизайн меню с метками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Мы компания, которая производит сладости в Москве, по своей оригинальной рецептуре.
Есть точки продаж.
Нам надо SMM.
В частности - интересные посты, общение с аудиторией, наращивание аудитории и популяризация нас.
Бюдежт у нас не очень большой. Рассмотрим все варианты.
Нас интересуют следующие социальные сети:
- Вконтакте
- Фейсбук
- Инстаграм
- Твиттер
- Одноклассники
- Гугл Плюс
- Форумы
соцсети перечисленны в порядке важности для нас.
Если вы хорошо занимаетесь только одной или несколькими соцсетями - вы тоже нам интересны.
Выслушаем все предложения.
Но от вас обязательно нужна конкретика:
- стоимость услуг,
- что в них в входит, желательно подробно,
- по возможности ваше портфолио в подобной тематике или просто наиболее успешные проекты.
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