Группа вк для розничных и оптовых продаж

Есть android игра и промо сайт (http://dimlix.com, который ведет на скачивание этой игры). Необходимо на тематических формуах\страницах\альтернативных маркетах разместить короткий пост об игре (и сам apk файл, если позволяет ресурс) о продукте. Работа с зарубежными ресурсами ...
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Дизайн аватарки , вытянутой вниз с оригинальным дизайном мотивирующим на вступление в группу , оригинальный дизайн меню с метками
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