Группа вк для розничных и оптовых продаж

Требуются владельцы крупных групп или раскрученных аккаунтов ВКонтакте и Одноклассниках для размещения перепостов на стене про акцию интернет магазина для женщин (и мужчин), но в целом больше женская аудитория (потому что косметика и средства гигиены). ...