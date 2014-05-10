"Like" В Контакте

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Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок218 просмотров
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Нужны Лайки на посты в группе в VK. минимум по 50 лайков в день на пост.. Постов в день 7 -10. Предложения и цены пишите в ЛС

10 лет назад
Elementik3777
Сергей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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