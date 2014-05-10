Раскрутка акции Вконтакте и ОД за счет перепостов

Требуются владельцы крупных групп или раскрученных аккаунтов ВКонтакте и Одноклассниках для размещения перепостов на стене про акцию интернет магазина для женщин (и мужчин), но в целом больше женская аудитория (потому что косметика и средства гигиены). Оплата вебмани, само собой размер оплаты зависит от размера вашей группы, но годятся только живые группы (с живым общением, никаких ботов и групп, где накрученные лайки и тд).

Или предлагайте свои методы по раскрутке акции ВКонтакте и Одноклассниках!