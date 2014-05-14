Менеджер социальных сетей (медицина и здоровье)

Здравствуйте!

Для постоянного сотрудничества ищем SMM менеджера, которому интересна тема здоровья.

Основные задачи:

ведение групп нескольких компаний в социальных сетях

написание постов

работа над привлечением пользователей в групп (никаких накруток и ботов, естественный прирост интересующихся пользователей)

От вас сколько времени отнимает ведение одной группы и стоимость ваших услуг.

Преимущества у кандидатов, которые в итоге смогут работать по 6-7 часов в день.

Внимание: мы ищем сотрудника в команду, поэтому не рассматриваем предложения от команд и компаний.