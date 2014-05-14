Разослать 25 000 email по моей базе

Всем привет! Мы компания, которая производит сладости в Москве, по своей оригинальной рецептуре. Есть точки продаж. Нам надо SMM. В частности - интересные посты, общение с аудиторией, наращивание аудитории и популяризация нас. Бюдежт у нас не очень большой. Рассмотрим все ...