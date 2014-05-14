Разослать 25 000 email по моей базе

$30
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок163 просмотра
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Нужно будет разослать 25 000 писем по моей базе.Тематика - создание сайтов и тренинг

Текст письма,текст темы письма, базу - все предоставлю

10 лет назад
atm697
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад