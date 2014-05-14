Раскрутка группы Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт20 заявок208 просмотров
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Раскрутка группы вконтакте морской тематики. Желателен опыт работы. Отчетность. Нацеленность на результат. Жду ваших предложений.

10 лет назад
lokiselena
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад