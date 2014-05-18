Приглашения на встречу в ВК и ФБ

$10
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен4 заявки213 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От вас требуется отправить приглашения на мероприятие участникам группы в Вконтакте и Фейсбуке. Работы примерно на 2,5 часа. Оплата 100 грн.

10 лет назад
Viktor1304
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
romanushka
Наталья 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Второй раз поручил Наталье проект и второй раз все на высоте. Качественно выполненный проект, все супер, без лишних вопросов. Рекомендую!
Все, как всегда, на высоте! Очень приятное сотрудничество! Рекомендую!