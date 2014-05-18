Приглашения на встречу в ВК и ФБ

Раскрутка группы вконтакте морской тематики. Желателен опыт работы. Отчетность. Нацеленность на результат. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас требуется отправить приглашения на мероприятие участникам группы в Вконтакте и Фейсбуке. Работы примерно на 2,5 часа. Оплата 100 грн.
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