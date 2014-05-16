romanushka

Наталья romanushka

 
41 годУкраина/Павлоград
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
администрирование социальных сетей, создание сайтов на WordPress

О себе.

Навыки:

Microsoft Office

Создание сайтов на платформе WordPress

Создание и администрирование групп в соцсетях

Копирайт

Photoshop (базовые знания)

Образование:

2013 - курс интернет-школы Данко "Создание и раскрутка сайта"

2014 - курс ТЦ "Твой старт" "Администратор социальных сетей"

2014 - курс ТЦ "Твой старт" "Интернет-магазин с нуля до первой прибыли"

Личные качества:

Ответственна, открыта новому, обучаема, нацелена на результат, постоянно занимаюсь самообразованием, не конфликтна, веду здоровый образ жизни.

Примеры работ:

http://nagotovili.ru/

https://www.facebook.com/MaksimumIdej

http://vk.com/ludivayn

WordPressСайт на WordPressPhotoshop
Отзывы заказчиков
Viktor1304
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Приглашения на встречу в ВК и ФБ
Второй раз поручил Наталье проект и второй раз все на высоте. Качественно выполненный проект, все супер, без лишних вопросов. Рекомендую!
Все, как всегда, на высоте! Очень приятное сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Viktor1304
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужен человек для планировки постов
До этого работал с двумя исполнителями - никто не делал так качественно, как Наталья. Все четко по инструкции, все вовремя, все качественно. Не добавляет ничего своего, не придумывает. Приятный исполнитель для любого работодателя. Очень рекомендую!
От сотрудничества в полном восторге! Очень приятный, ответственный, квалифицированный работодатель! Четкие и доступные инструкции, быстрая и удобная оплата, приятное общение! Рекомендую на все 100%!
Ответный отзыв
Управление проектами
1 отзыв
от $50
от 30 дней
#12