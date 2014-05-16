администрирование социальных сетей, создание сайтов на WordPress
О себе.
Навыки:
Microsoft Office
Создание сайтов на платформе WordPress
Создание и администрирование групп в соцсетях
Копирайт
Photoshop (базовые знания)
Образование:
2013 - курс интернет-школы Данко "Создание и раскрутка сайта"
2014 - курс ТЦ "Твой старт" "Администратор социальных сетей"
2014 - курс ТЦ "Твой старт" "Интернет-магазин с нуля до первой прибыли"
Личные качества:
Ответственна, открыта новому, обучаема, нацелена на результат, постоянно занимаюсь самообразованием, не конфликтна, веду здоровый образ жизни.
Примеры работ:
https://www.facebook.com/MaksimumIdej
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Второй раз поручил Наталье проект и второй раз все на высоте. Качественно выполненный проект, все супер, без лишних вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все, как всегда, на высоте! Очень приятное сотрудничество! Рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
До этого работал с двумя исполнителями - никто не делал так качественно, как Наталья. Все четко по инструкции, все вовремя, все качественно. Не добавляет ничего своего, не придумывает. Приятный исполнитель для любого работодателя. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
От сотрудничества в полном восторге! Очень приятный, ответственный, квалифицированный работодатель! Четкие и доступные инструкции, быстрая и удобная оплата, приятное общение! Рекомендую на все 100%!
Управление проектами
1 отзыв
от $50
от 30 дней
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