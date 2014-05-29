Создание и продвижение Группы ВКонтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок322 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Регистрация уникального короткого адреса группы для базы отдыха.

Графическое оформление страницы в стиле имеющегося сайта

Первоначальное заполнение страницы группы по материалам сайта.

Приглашение участников в группы в соц. сетях.

Еженедельное ведение группы (пара часов в неделю). Добавление новостей и фотографий. Представляются по запросу.

В предложение указать 4 цены:

1. Первоначальное заполнение

2. Стоимость «живые» 1000 вступивших

3. Стоимость «офферы» 1000 вступивших

4. Месячная плата за еженедельное ведение

Ссылка на выполненные работы обязательна!

Заявки скрыты.

10 лет назад
Lovec1971
Сергей 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$150
30 дней
Рекомендую... делаю это редко из эгоистических побуждений. Все отлично!!!
Отличный заказчик. Задачи ставит четко и понятно. Оплата точно в сроки. Работать легко и приятно.