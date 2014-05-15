Переход на сайт с Соц сети без предупреждения

Здравствуйте. Требуется сделать чтобы сайт мой был безопастным.тоесть суть что требуется, когда ссылка сайта оставлялась в соц сети Одноклассники то переходя по ссылки переходило без предупреждения. разницы нету где создавать сайт на укозе либо в любом другом месте, главное добиться такого результата перехода по ссылки с Одноклассников без предупреждения. Спасибо буду ждать ваши предложения.