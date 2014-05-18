Собрать 180 мемов на тему музыки

Привлечь в группу участников vk.com/mirloto
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется собрать 180 качественных мемов по тематике "Музыка" и всё что с ней связано.
Примеры:
В заявке указывайте стоимость за 1 мем и сроки.
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