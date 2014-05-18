Собрать 180 мемов на тему музыки

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок405 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется собрать 180 качественных мемов по тематике "Музыка" и всё что с ней связано.

Примеры:

- http://vk.cc/2BjGbK

- http://vk.cc/2BjGVQ

В заявке указывайте стоимость за 1 мем и сроки.

9 лет назад
OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад