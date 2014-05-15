Реклама услуг компании

Индивидуальная целевая реклама услуг, составление и отправка предложений, ведение переписки и т.п.

Неспешная работа в ручном индивидуальном режиме.

Что не нужно — автоматизированные системы накруток, рассылок, поднятия рейтингов и т.п., поднятие в поисковиках, то есть не нужно все то, что связанно с автоматизацией и стандартизацией рекламных кампаний по примеру больших компаний.

Желателен опыт работы в сети по продвижению услуг в индивидуальном порядке, умелое «точечное» продвижения информации об услугах сервиса.

Сфера услуг, с которой работать — покупка и доставка товаров из зарубежных интернет-магазинов и аукционов.

Необходим — скайп и микрофон для связи, обсуждение и анализ вопросов, постановка задач и т.п. — в вечернее время по МСК